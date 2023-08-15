Керівник апарату генсека НАТО припускає вступ України до Альянсу в обмін на відмову від частини територій

Однак таке рішення, на його думку, має ухвалювати Україна.

Керівник апарату генсека НАТО Стіан Єнссен припускає, що Україна може стати членом Альянсу в обмін на частину своєї території. Проте це рішення має ухвалювати Київ.

Про це повідомляє видання VG.

Зазначається, що Стіан Єнссен заявив про це у ході публічної дискусії в норвезькому місті Арендаль.

“Гадаю, можливим рішенням для України могла б бути відмова від території й отримання натомість членства в НАТО”, – зауважив він.

Єнссен додав, що стосовно ймовірного членства України в Альянсі “важливо, аби ми обговорили, як нам це зробити”. При цьому керівник апарату генсека НАТО наголосив, що саме Україна повинна вирішувати, коли і на яких умовах вести переговори.

В МЗС України відреагували на заяву керівника апарату генсека НАТО про вступ України до Альянсу в обмін на відмову від частини територій. За словами речника відомства Олега Ніколанка, такі розмови є абсолютно неприйнятними.

Єнссен розповів, що наразі тривають дискусії про статус України в НАТО після війни. В них серед інших обговорюється варіант щодо відмови Києва від частини території.

Нагадаємо, в межах саміту НАТО у Вільнюсі відбулося підписання членами Group of 7 спільної декларації про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку України.

Посол України в США Оксана Маркарова в інтерв’ю lb.ua заявила, що більшість друзів України у Сполучених Штатах Америки розуміє, що вступ нашої держави до НАТО – це єдиний дієвий механізм, який гарантує безпеку як України, так і всього регіону.