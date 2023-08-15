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Росіяни атакували Новодмитрівку на Херсонщині, є поранений

Зафіксували близько 13 "прильотів" по населеному пункту.

Російські окупанти атакували село Новодмитрівку на Херсонщині.

Про це повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.

Зафіксували близько 13 "прильотів" по населеному пункту. Ворожий вогонь пошкодив щонайменше десять житлових будинків. 

"Внаслідок обстрілів поранення отримав 71-річний чоловік, який знаходився на подвірʼї будинку. У стані середньої тяжкості його шпиталізували", - повідомив Прокудін.

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Нагадаємо, учора, 14 серпня, протягом дня росіяни 71 раз обстріляли територію Херсонщини. Внаслідок атак поранення отримали дев’ятеро осіб. Сьогодні стало відомо, що один з постраждалих помер у лікарні.

Сьогодні Росія вдарила ракетами по Україні. Було зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів. Українська ППО збила 16. У Львові уламки впали на багатоквартирні будинки, а в Луцьку від атаки загинули три людини. На Прикарпатті уламки ракет впали на подвір’я, господарські будівлі та житловий будинок. У Черкаській області ракета влучила в медустанову.

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