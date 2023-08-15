Прикордонники та ТЦК обмінюватимуться даними щодо призовників та військовозобов'язаних, - речник ДПСУ

Зараз розробляється програмне забезпечення та визначаються критерії допуску представників ТЦК до бази даних Держприкордонслужби і навпаки.

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко розповів, що прикордонники спільно з Міноборони планують обмінюватися інформацією щодо військовозобов'язаних, аби запобігти незаконному виїзду з країни з підробленими документами, повідомляє РБК-Україна.

Андрій Демченко пояснив, що є правила перетину державного кордону, затверджені постановою уряду №57, яких дотримуються прикордонники. Зокрема, одна з умов перетину кордону стосується осіб, які непридатні до військової служби й виключені з військового обліку. Відповідно, це підтверджуючі документи, які видаються військкоматами.

"Але за період цих обмежень ми фіксуємо, що досить значна кількість осіб намагається перетнути кордон, використовуючи підроблені документи. Саме тому вже певний час ДПСУ співпрацює з Міноборони, щоб налагодити інформаційний обмін між базами даних", - заявив Демченко.

За його словами, йдеться про взаємний інформаційний обмін між базами даних Держприкордонслужби та Єдиним державним реєстром призовників та військовозобов'язаних. Коли ця система буде функціонувати, це дозволить не в телефонному режимі дізнаватися чи дійсний документ або ні, а на підставі цього інформаційного обміну.

Демченко зазначив, що зараз розробляється програмне забезпечення та визначаються критерії допуску представників ТЦК до бази даних ДПСУ і навпаки. Коли всі умови будуть виконані, зокрема в технічному забезпеченні, тоді й ця система може запрацювати.

Зазначається, що мова не йде про об'єднання баз даних чи їх систематизацію. Йдеться саме про інформаційний обмін, який може запрацювати між базою ДПСУ та Єдиним державним реєстром призовників та військовозобов'язаних. Тобто фактично перевірка відбуватиметься відносно кожної конкретної особи кого б це не стосувалося.

Нагадаємо, НАЗК завершить перевірки військкомів до кінця цього кварталу. Наступного тижні оголосять нові результати перевірок.

Напередодні РНБО на засіданні вирішила звільнити керівників усіх обласних територіальних центрів комплектації (військкоматів). Рада нацбезпеки рекомендувала Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному призначити за рекомендаціями керівників оперативно-тактичних та оперативно-стратегічних угруповань на посади керівників обласних ТЦК офіцерів, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, після проходження ними перевірки СБУ.

Згодом член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський повідомив, що є списки тих, хто має замінити звільнених військкомів.