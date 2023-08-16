Експертизи у справах "Великого будівництва" ще тривають, - директор НАБУ

У низці справ, що стосуються інфраструктурних проєктів, уже є підозрювані.

У рамках розслідування групи кримінальних проваджень "Великого будівництва" ще тривають експертизи.

Про це заявив директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семен Кривонос, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Велике будівництво" - це умовна назва справ щодо інфраструктурних проєктів. У нас є низка кримінальних проваджень. Точну кількість експертиз, призначених у рамках кожного з них, я не назву, але щодо найбільш резонансних експертизи тривають. Думаю, що після отримання відповідних висновків ми можемо говорити про причетних до цих справ осіб і про підозрюваних", - сказав Кривонос у середу на пресконференції в Києві, присвяченій підсумкам роботи антикорупційних органів у першому півріччі 2023 року.

Він зазначив, що вже є підозрювані в низці проваджень, які стосуються виконання інфраструктурних проєктів протягом 2020-2022 років.

Наразі НАБУ очікує завершення експертиз. Очільник відомства пообіцяв поінформувати суспільство про результати.

Нагадаємо, у грудні 2022 року НАБУ провело обшуки у справі про "Велике будівництво" в кабінеті голови Дніпропетровської ОВА. Також слідчі дії пройшли у підрядника – фірми, що повʼязана з подругою Резніченка.

До цього журналісти програми "Схеми" зʼясували, що Дніпропетровська ОВА виділила рекордоні кошти – 2,314 млрд гривень – на відбудову доріг в області. При цьому сума вища, ніж виділена в областях, де шляхи постраждали від російських обстрілів значно більше.

Більше половини суми – 1,5 млрд – припали на одну фірму під назвою "Будінвест", якою в рівних долях володіє Яна Хланта і Павло Чухно. Хланта є близькою до Резніченка – вони багато разів подорожували за кордон разом, і вона отримувала зарплату в фірмі, що на 100% належить Резніченку.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомляв, що на підставі журналістського розслідування щодо виділення повʼязаній з подругою голови Дніпропетровської ОДА фірмі рекордних коштів на відновлення доріг ведуться слідчі дії.