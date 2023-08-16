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НАБУ викрило земельну оборудку майже на 2 мільярди гривень

Детективи і прокурори встановили заволодіння майже 920 га державної землі у Фастові та близько 284 га ДП "Пуща-Водиця".

НАБУ викрило земельну оборудку майже на 2 мільярди гривень
Фото: 112.ua

Детективи НАБУ викрили 5 осіб – учасників організованої групи, яка заволоділа земельними ділянками під Києвом площею понад 1200 га. Їх дії призвели до заподіяння понад 1,8 млрд грн збитків державі.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Серед підозрюваних: колишній заступник керівника ДП «Головний науково-дослідний та проектний інститут Землеустрою» - організатор схеми; двоє колишніх посадовців ГУ Держгеокадастру в Київській області – виконавці злочину (один із них – наразі керівник одного з ЦОВВ); двоє фізичних осіб, пов’язаних із екскерівництвом Держгеокадастру – пособники злочину.

Дії осіб кваліфіковані за ч.5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу.

За даними слідства, у 2018-2019 роках організатор злочину, маючи вплив на службових осіб Головного управління Держгеокадастру у Київській області, а також зв’язки з високопосадовцями у різних сферах, розробив схему заволодіння сільськогосподарськими землями які перебували у постійному користуванні державних підприємств на території Київської області.

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Для цього він залучив інших співучасників, які, серед іншого, підшукували учасників АТО, які мають право на безоплатне отримання земельної ділянки. 

Детективи і прокурори встановили два епізоди злочинної діяльності – заволодіння майже 920 га державної землі у Фастові та близько 284 га ДП "Пуща-Водиця" поблизу міста Києва.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила на Сумщині земельні махінації на 66 млн грн.

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