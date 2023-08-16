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З Одеси тимчасовим коридором для цивільних суден вирушило перше судно, − Мінвідновлення

Це перший корабель, який вийшов з порту з 16 серпня.

З Одеси тимчасовим коридором для цивільних суден вирушило перше судно, − Мінвідновлення
Ілюстративне фото
Фото: Державна прикордонслужба

Контейнеровоз “Joseph Schulte” під прапором Гонконгу вийшов з порту Одеса та рухається встановленим для цивільних суден тимчасовим коридором до/з чорноморських морських портів України.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення).

Коридор першочергово буде використовуватися для евакуації суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення РФ.

“Згідно з навігаційним дорученням ВМС ЗСУ №6 тимчасові маршрути руху цивільних суден до/з чорноморських морських портів України почали діяти з 8 серпня 2023 року”, − йдеться у пресрелізі. 

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Україна запропонувала цей маршрут у своєму зверненні до Міжнародної морської організації (IMO). Рада ІМО визнає міжнародне право України на вільне торговельне судноплавство і закликає Росію припинити будь-які погрози та дотримуватися міжнародних конвенцій. 

Останній раз судно виходило в рамках Зернової угоди 16 липня з порту Одеса. Після зриву Зернової угоди, РФ вдалася до системних повітряних атак портової інфраструктури для зупинки українського агроекспорту.

Нагадаємо, Державна гідрографічна служба України офіційно оголосила зоною воєнної загрози акваторії шести російських портів. 

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