Пріоритетними для міської влади є перейменування на честь захисників і захисниць Запоріжжя та України.

В рамках дерусифікації у Запоріжжі перейменовано майже 70 вулиць, площ та провулків.

Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

“Ніщо у нашому місті не має асоціюватися з Росією чи з пережитками радянщини. У нас, у українців, у запорожців, є власна історія, власні неймовірні особистості і власні видатні події”, - написав Куртєв.

Він додав, що на кожну чергову сесію міськради виносяться пропозиції щодо перейменування топонімів.

А пріоритетними для міської влади є перейменування на честь захисників і захисниць Запоріжжя та України.

Нагадаємо, міськрада Дніпра 24 травня перейменувала сім вулиць, чиї назви були пов'язані з Росією.