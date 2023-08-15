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У Запоріжжі перейменовано майже 70 вулиць, площ та провулків

Пріоритетними для міської влади є перейменування на честь захисників і захисниць Запоріжжя та України.

У Запоріжжі перейменовано майже 70 вулиць, площ та провулків
Фото: Анатолій Куртєв

В рамках дерусифікації у Запоріжжі перейменовано майже 70 вулиць, площ та провулків. 

Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

“Ніщо у нашому місті не має асоціюватися з Росією чи з пережитками радянщини. У нас, у українців, у запорожців, є власна історія, власні неймовірні особистості і власні видатні події”, - написав Куртєв. 

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Він додав, що на кожну чергову сесію міськради виносяться пропозиції щодо перейменування топонімів

А пріоритетними для міської влади є перейменування на честь захисників і захисниць Запоріжжя та України.

Нагадаємо, міськрада Дніпра 24 травня перейменувала сім вулиць, чиї назви були пов'язані з Росією.

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