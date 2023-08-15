Патрульні спільно з іншими службами на місці надавали всю необхідну допомогу.

Патрульна поліція Львівщини оприлюднила відео перших хвилин після обстрілу Львова 15 серпня.

Відео опублікували у фейсбуці.

За даними пресцентру відомства, патрульні спільно з іншими службами на місці надавали всю необхідну допомогу.

"Закликаємо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже ворог продовжує підступно нищити усе на своєму шляху", - наголосили правоохоронці.

Нагадаємо, росіяни вдарили зранку 15 серпня крилатими ракетами по Львівській області. Одну ракету сили ППО збили, ще шість ракет влучили. Ввечері було відомо про 15 постраждалих.

Крім того, під ракетний обстріл потрапили інші регіони нашої держави. Так, через атаку у Луцьку влучання було по одному з промислових підприємств. Загинули троє людей. Було влучання у Дніпрі. У Смілі (Черкаська область) ворожа ракета поцілила на територію приватного підприємства, ще одна - по медичній установі. А в Івано-Франківській області уламки ракети впали на приватне подвір’я, пошкоджено господарські будівлі та житловий будинок.

Загалом українська ППО цього дня знищила 16 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" із 28-ми. Генштаб ЗСУ повідомив про 42 ракетні удари ворога.