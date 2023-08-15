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На Прикарпатті уламки ракет впали на подвір’я, господарські будівлі та житловий будинок

Постраждалих немає.

На Прикарпатті уламки ракет впали на подвір’я, господарські будівлі та житловий будинок
Фото: Івано-Франківська ОВА

В Івано-Франківській області уламки ракети впали на приватне подвір’я, пошкоджено господарські будівлі та житловий будинок. 

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

“Звуки вибухів було чутно і на Прикарпатті. Працювала наша ППО”, − зазначила очільниця ОВА Світлана Онищук

Постраждалих нема. 

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Фото: Івано-Франківська ОВА

Фото: Івано-Франківська ОВА

Вночі 15 серпня по всій території України була оголошена повітряна тривога через пуски крилатих ракет.

У Дніпрі є влучання внаслідок російського ракетного обстрілу. Росіяни влучили в одне з підприємств. Двоє людей поранені.

У Луцьку окупанти влучили по одному з промислових підприємств, загинуло три людини.

У Львові уламки ракет впали на багатоквартирні будинки на вулицях Патона та Каховській. Було загоряння, є руйнування та постраждалі. Їм надають медичну допомогу. 

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