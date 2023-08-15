В Івано-Франківській області уламки ракети впали на приватне подвір’я, пошкоджено господарські будівлі та житловий будинок.
Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.
“Звуки вибухів було чутно і на Прикарпатті. Працювала наша ППО”, − зазначила очільниця ОВА Світлана Онищук.
Постраждалих нема.
Вночі 15 серпня по всій території України була оголошена повітряна тривога через пуски крилатих ракет.
У Дніпрі є влучання внаслідок російського ракетного обстрілу. Росіяни влучили в одне з підприємств. Двоє людей поранені.
У Луцьку окупанти влучили по одному з промислових підприємств, загинуло три людини.
У Львові уламки ракет впали на багатоквартирні будинки на вулицях Патона та Каховській. Було загоряння, є руйнування та постраждалі. Їм надають медичну допомогу.