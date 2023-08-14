Головне за день. Понеділок, 14 серпня

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 11 бойових зіткнень.

Ворог завдав 12 ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, торгівельний центр, студентський гуртожиток, дитячі садочки, школи та інша цивільна інфраструктура.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 14 серпня – в нашій новині.

Сили оборони України у понеділок, 14 серпня, вдарили по командному пункту росіян, що розмістився в санаторії «Хвиля» в селі Юрʼївка поблизу Маріуполя.

Про це повідомив Центр Стратегічних комунікації ЗСУ.

Нагадаємо, що партизани підпалили базу окупантів у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області.

Бійці Сил спецоперацій ЗСУ знищили FPV-дроном катер з російськими окупантами.

Знищення противника безпілотником зафільмували оператори 73-го морського центру спеціального призначення.

Російські окупанти намагались вивести човен з-під удару, але попри це українські бійці знищили і сам катер, і його екіпаж з трьох осіб.

Після активізації російських військ на Куп‘янському та Лиманському напрямках Сили оборони не допустили просування ворога та відчутно зменшили його наступальний потенціал, повідомила у Telegram заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Зараз на Сході фіксується певне зменшення кількості обстрілів та використаних ворогом боєприпасів, але це не означає, що ворог відступив від своїх планів. Ворог наразі перегруповується та намагається відновити втрачені спроможності. Тривають бої", – зазначила віна.

Маляр додала, що ситуація на Куп’янському та Лиманському напрямках складна. Ворог постійно атакує, Сили оборони відбивають атаки.

За тиждень, що минув, звільнену територію на Бахмутському напрямку збільшено на 3 квадратних кілометрів. Загалом звільнена площа на Бахмутському напрямку складає 40 квадратних кілометрів.

США ухвалили новий пакет військової допомоги Україні на $200 млн.

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує пресслужба Держдепу.

Пакет включає боєприпаси ППО, артилерійські снаряди, протитанкові засоби та обладнання для розмінування.

Більше інформації – в новині.

Росія має намір відновити боєздатність і наступальний потенціал своєї армії, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

Є дані про намір РФ здійснити нову хвилю мобілізації. Керівництво окупаційної армії декларує намір створити цілу низку нових військових формувань: десантних полків, дивізій, механізованих бригад.

"За нашими оцінками, у Кремлі планують мобілізувати на війну в Україні кілька сотень тисяч людей. Щоб реалізувати цей план з метою втримати те, що Росія окупувала, а також продовжувати воєнний тиск на нашу державу, ворогу необхідна не лише мобілізація, але й час на підготовку солдатів та їхнє оснащення", - сказав Скібіцький.

Представник ГУР зауважив, що масова мобілізація – непопулярне рішення для путінського режиму, але іншого виходу нема. У Кремлі "вже давно до цього готуються".

Докладніше – в новині.

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