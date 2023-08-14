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Росіяни обстріляли Дніпропетровщину з артилерії

Внаслідок обстрілу люди не постраждали.

Росіяни обстріляли Дніпропетровщину з артилерії
Ілюстративне фото
Фото: Телеграм-канал Юрія Малашка

Російська окупаційна армія обстріляла Дніпропетровську область

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Нічне затишшя перервав обстріл. Окупаційна армія вдарила по Нікополю”, - написав Лисак.

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Він уточнив, щ0 росіяни вдарили по Нікополю з важкої артилерії.  

Наразі уточнюється, якої шкоди завдав російський обстріл, але відомо, що люди цілі. 

Нагадаємо, у понеділок 14 серпня близько 15:20 російські військові вкотре вдарили артилерією по Херсону. Окупанти обстріляли житлові будинки, зафіксовано влучання у три оселі. Через ворожі обстріли отримала контузію 64-річна жінка, їй надали медичну допомогу.

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