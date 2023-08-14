Росіяни обстріляли Дніпропетровщину з артилерії

Російська окупаційна армія обстріляла Дніпропетровську область.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
“Нічне затишшя перервав обстріл. Окупаційна армія вдарила по Нікополю”, - написав Лисак.
Він уточнив, щ0 росіяни вдарили по Нікополю з важкої артилерії.
Наразі уточнюється, якої шкоди завдав російський обстріл, але відомо, що люди цілі.
Нагадаємо, у понеділок 14 серпня близько 15:20 російські військові вкотре вдарили артилерією по Херсону. Окупанти обстріляли житлові будинки, зафіксовано влучання у три оселі. Через ворожі обстріли отримала контузію 64-річна жінка, їй надали медичну допомогу.