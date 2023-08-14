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Митрополита УПЦ (МП) Павла госпіталізували до кардіологічного відділення

Його прооперували. 

Митрополита УПЦ (МП) Павла госпіталізували до кардіологічного відділення
Фото: EPA/UPG

У понеділок 14 серпня митрополита УПЦ (МП) Павла терміново госпіталізували до кардіологічного відділення однієї із лікарень Києва.

Про це повідомив у Telegram адвокат Микита Чекман.

"Митрополита Павла сьогодні було терміново госпіталізовано до кардіологічного відділення однієї із лікарень міста Києва та проведено оперативне втручання", – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 7 серпня митрополита УПЦ (МП) Павла (Лебідя) звільнили з-під варти.

1 квітня Шевченківський райсуд Києва обрав Павлу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Служба безпеки повідомила йому про підозру у виправдовуванні і запереченні збройної агресії РФ проти України (ст.161 ККУ), а також порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної і регіональної належності (ст. 436-2 ККУ).

Спецслужба також опублікувала відповідні фото і перехоплені телефонні розмови митрополита. Під час них Павло радіє захопленню Херсона російськими окупантами. Він також говорить про "американські біолабораторії" та називає захисників України "ублюдками". Митрополит розповідає, що тримає зв'язок із Москвою і закликає молитися за патріарха РПЦ Кирила.

13 липня правоохоронці оголосили намісникові Києво-Печерської лаври УПЦ МП про нову підозру за тими ж двома статтями Кримінального кодексу: ч. 2 ст. 161 та ч. 3 ст. 436-2. Санкції статей передбачають до 5 років ув'язнення.

Спершу суд призначив митрополиту цілодобовий домашній арешт із зобов’язанням носити електронний браслет. Та через те, що він спілкувався з одним зі свідків у кримінальній справі, його замінили на тримання під вартою з можливістю внести заставу в понад 33 мільйони гривень.

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