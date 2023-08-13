У Нижній лаврі під контроль держави повернули 11 споруд, - керівник заповідника "Києво-Печерська лавра"

В.о. гендиректора заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко заявив, що заповідник повернув собі 11 споруд на території Нижньої лаври, повідомляє Укрінформ.

“Заповідник передав монастирю 79 об'єктів. Але значна частина з них - це замощення, печери, підземні споруди, фортечні мури, підпірні стінки, архітектурні форми. Лише 40-42 об'єкти - це повноцінні споруди: житлові, технічні, релігійні. З цих 40 об'єктів ми 11 повернули в користування заповідника та повністю їх контролюємо. Близько 30 об'єктів ще залишилося”, - розповів він.

Остапенко підкреслив, що під контроль беруться приміщення, у яких розміщувалися виробництво, торгівля, ресторани чи кафе, - що не було передбачені договором, укладеним між УПЦ МП та заповідником. І зараз ці приміщення використовуються невідомими особами і точно не відповідають цілям заповідника і монастиря.

“Об'єкти, де проживають монахи або здійснюється служба, комісія, звісно, не чіпатиме. Допоки рішення суду не набуде чинності, у нас немає на це правових підстав”, - додав виконувач обов'язків гендиректора.

Він зауважив, що, користуючись наявністю судової процедури, представники УПЦ продовжують перебувати у Лаврі. Але після остаточних рішень суду монахи повинні або довести, що не мають зв'язків з державою-агресором, виробити новий формат відносин з державою і звернутися, аби на підставі нового прозорого договору пролонгувати використання приміщень Лаври - або звільнити ці приміщення.

Нагадаємо, також Максим Остапенко повідомив, що на території Нижньої лаври забарикадувалися до 40 сторонніх осіб. Ці особи саботують роботу комісії у справі повернення майна у державну власність: "Коли буде пройдено апеляцію, ми просто звернемося до виконавчої служби, і всіх сторонніх людей, які не повинні там знаходитися, ми маємо прибрати, згідно з законом".