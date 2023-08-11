Національний заповідник “Києво-Печерська лавра” тимчасово припинив доступ відвідувачам на територію Нижньої лаври.
Про це повідомляє пресслужба заповідника.
“Через системне перешкоджання роботі Заповідника щодо доступу до приміщень Нижньої лаври, з метою врегулювання визначених питань його адміністрацією ухвалено таке рішення (Наказ № 04-07/91 від 10.08.2023): з 7:00 11 серпня 2023 року тимчасово припинити доступ на територію Нижньої лаври усіх відвідувачів (за виключенням священників, ченців та працівників чоловічого монастиря)”, - йдеться в повідомленні.
Для проведення богослужінь і відвідування на території Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” буде відкрито:
- Храм Прп. Сергія Радонезького
- Храм Прп. Агапіта Печерського
- Храм Воскресіння Христового (“Афганська церква”)
- Храм Прпп. Антонія та Феодосія Печерських із Трапезною палатою
- Успенський собор
Керівництво заповідника нагадало, що 29 березня 2023 року Національний заповідник “Києво-Печерська лавра” в односторонньому порядку розірвав договір про безоплатне користування державним майном із Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою (чоловічим монастирем) УПЦ. Отже, територія Нижньої лаври має повернутися у користування державі.
9 серпня 2023 року Господарський суд м. Києва визнав законним рішення Заповідника про розірвання цього договору.
Нагадаємо, чотирьох осіб судитимуть у справі про хуліганство на території Києво-Печерської лаври. У квітні прихильники московського патріархату перешкоджали комісії Мінкульту проводити інспекцію в приміщеннях заповідника.
Зазначимо, у липні керівник заповідника Києво-Печерської Лаври очікує на передачу споруд від УПЦ МП до кінця року. Він зауважив, що основна мета УПЦ МП полягала в тому, щоб перетворити Лавру на резиденцію патріарха Кіріла.