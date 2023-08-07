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Митрополита УПЦ МП Іонафана засудили до 5 років тюрми

Він поширював серед вірян пропагандистські листівки та закликав до зміні меж державного кордону України.

Митрополита УПЦ МП Іонафана засудили до 5 років тюрми
Фото: СБУ

Митрополита однієї з Вінницьких єпархій УПЦ (МП) Іонафана засудили до 5 років тюрми. Він виправдовував російську агресію проти України.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

За матеріалами Служби безпеки України засуджено ще одного митрополита УПЦ (МП) – очільника Тульчинської єпархії у Вінницькій області, який публічно виправдовував російську збройну агресію проти України. Суд підтвердив доказову базу, зібрану спецслужбою, і призначив клірику покарання – 5 років позбавлення волі.

Фото: СБУ

Зокрема, його засуджено за злочини, передбачені Кримінальним кодексом України:

  • ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
  • ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Згідно з матеріалами слідства, фігурант поширював серед вірян пропагандистські листівки, де закликав до захоплення влади та зміни меж державного кордону України. А на одному із сайтів РПЦ розміщував публікації на підтримку російських окупантів та їхніх воєнних злочинів.

Ініційована СБУ експертиза вилучених під час обшуків матеріалів (прокремлівських агіток і літератури) підтвердила факти незаконної діяльності митрополита.

Служба безпеки передала обвинувальний вирок до суду щодо очільника Тульчинської єпархії УПЦ (МП) у січні.

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Нагадаємо, у листопаді 2022 року Служба безпеки України повідомила про підозру керівнику однієї з єпархій УПЦ МП на Вінниччині Іонафану. У жовтні у митрополита Іонафана проводилися обшуки. 

У травні 2023 року за матеріалами СБУ районний суд м. Кропивницький вперше в Україні виніс вирок митрополиту УПЦ (МП), екскерівнику Кіровоградської єпархії митрополиту Іосафу. Він та секретар цієї установи повністю визнали свою вину у злочинах, які їм інкримінувала Служба безпеки.

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