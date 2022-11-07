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Митрополиту УПЦ Іонафану повідомили про підозру

Представник УПЦ здійснював умисні дії, спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі.

Митрополиту УПЦ Іонафану повідомили про підозру
Фото: LB.ua

Служба безпеки України повідомила про підозру керівнику однієї з єпархій УПЦ МП на Вінниччині. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Відповідно до висновків незалежної експертизи, проведення якої ініціювала СБУ, митрополит здійснював умисні дії, спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі та образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями. Відповідні матеріали, зокрема, були розміщені на особистому сайті священника", - повідомляється в Службі безпеки.

Повідомлення про підозру отримано за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Фото: ssu.gov.ua

"Наразі проводиться весь комплекс слідчо-оперативних заходів для розслідування і проведення експертиз за іншими фактами діяльності митрополита. Заходи проводили співробітники Управління СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури", - йдеться у повідомленні.

Фото: ssu.gov.ua

СБУ не називає ім'я митрополита. За даними LB.ua, йдеться про митрополита Тульчинського і Брацлавського Іонафана, в якого раніше проводилися обшуки

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