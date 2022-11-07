У Сумській області ліквідували наслідки вчорашніх обстрілів залізниці

У Сумській області ліквідували наслідки вчорашніх обстрілів залізничної інфраструктури.

Перегін Ворожба – Білопілля, який був закритий вчора ввечері через пошкодження інфраструктури, вже відкрито. Про це в Телеграм повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Перевезення пасажирів потягами Укрзалізниці здійснюється за графіком.

О 6 ранку для пасажирів потягу Суми – Київ організували підвіз до станції "Ворожба", додав Живицький.

Нагадаємо, учора окупанти випустили понад 70 снарядів по Ворожбянській громаді. Зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура на ділянці між Сумами та Конотопом.