Головне за день. Неділя, 6 листопада

Екстрені відключення світла в Києві, втрати противника в Каховці, ворожий обстріл Сумщини, депортація жителів Херсонщини. Яким запам’ятається 256-й день повномасштабної війни.

У понеділок у Києві запроваджуватимуться екстрені відключення через дуже великий дефіцит в енергомережі.

"За прогнозами Укренерго завтра в енергомережі Києва буде дефіцит, на 32% більший, ніж закладений у графіки. Це дуже багато і це форс-мажор. Тому доведеться вдаватися до екстрених відключень. Це означає, що в такому разі графіки не працюють. Підготуйтеся, обмеження можуть впроваджуватися прямо зранку", - повідомив гендиректор субхолдингу ДТЕК D.Solutions (YASNO) Сергій Коваленко.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що українські захисники уразили майже 30 районів зосередження росіян і техніки. Вдалося збити три безпілотники і завдати удару по двох станціях радіоелектронної боротьби.

Російські загарбники упродовж цієї доби завдали трьох ракетних і трьох авіаударів, а також здійснили понад п'ять обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Під обстріли потрапили райони семи населених пунктів Запорізької, Донецької, Луганської, Миколаївської та Сумської областей.

Ворог веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 6 листопада – в нашій новині.

У Каховці в Херсонській області Сили оборони завдали удару по будівлі, де перебувало майже дві сотні російських військових.

Таку уточнену інформацію оприлюднили в Генеральному штабі ЗСУ.

"Наслідки удару ворог ретельно приховує, в місті проводяться жорсткі адміністративно-поліцейські заходи", - зазначили в командуванні.

Також вдалося знищити знищено велику колону бойової техніки загарбників у районі населеного пункту Раденськ.

В Генштабі додали, що втрати ворогів уточнюються.

Російські окупанти обстріляли Ворожбянську громаду Сумщини - упродовж дня туди прилетіли 72 снаряди.

"Опівдні ворог гатив зі ствольної артилерії. "Прильоти" були на вулицях, на подвір’ях місцевих мешканців, були й прямі попадання в будівлі. Згодом цю ж громаду обстріляли ще й з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ)", - повідомив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, дуже пошкоджено три житлові будинки, інша оселя майже не вціліла. Пошкоджені електромережі та осколками побиті газові труби.

Очільник Сумщини також повідомив, що російські снаряди розривалися біля багатоквартирного будинку.

"Три квартири пошкоджені: вибиті вікна, вирвані віконні рами, двері. На жаль, маємо смертельний випадок. Осколком убило місцеву 62-річну жительку, яка під час обстрілу була на городі. Снаряд розірвався якраз за кілька метрів від неї. Ще одна місцева жителька поранена", - додав очільник ОВА.

Внаслідок російських обстрілів на Сумщині зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура на ділянці між Сумами та Конотопом.

Окупанти розпочали депортацію мешканців із шести громад у Херсонській області.

"З 6 листопада росіяни примусово "евакуюють" мешканців Голопристанської, Олешківської, Каховської, Горностаївської, Великолепетиської та Верхньорогачицької громад. В першу чергу вони проводитимуть її з населених пунктів вздовж Дніпра, де зараз росіяни активно облаштовують лінію оборони", - йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.

Зоною так званої "евакуації" загарбники визначили 15-кілометрову ділянку вздовж лівого берега Дніпра. У звільнених помешканнях росіяни розміщують своїх військовослужбовців, які принагідно грабують оселі українців.

У Київській міській держадміністрації заявили, що столична влада наразі не готується до повної евакуації жителів.

"Система готова до такого кроку, але це не означає, що ми зараз готуємося проводити евакуацію", — сказав голова департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук.

Таким чином він пояснив, що мав на увазі, коли розповів про можливість повної евакуації виданню The New York Times, яке опублікувало матеріал "Київ планує загальну евакуацію населення у разі блекауту".

У коментарі NYT Ткачук сказав, що столична влада готується до можливої евакуації 3 млн киян у випадку повного вимкнення електроенергії через російські обстріли.

Раніше повідомлялося про те, що мер Києва Віталій Кличко не виключає повного блекауту у столиці і просить підготуватися до поганого сценарію.

Унаслідок російської збройної агресії довкіллю України завдано збитків на понад 1,35 трлн гривень.

Рахункова палата з посиланням на дані Оперативного штабу з фіксації екозлочинів РФ зазначає, що внаслідок російських атак щодня спалахують лісові пожежі, горять нафтопродукти і промислові об’єкти. У повітря потрапляють небезпечні речовини. З початку повномасштабного вторгнення кількість таких викидів перевищила 67 млн тонн проти 2,2 млн тонн у 2021 та 2020 роках.

Наразі вже постраждало 3 млн га лісів – майже третина лісового фонду нашої держави. Деякі з них втрачені назавжди. Близько третини території України потребуватиме розмінування, на що знадобиться щонайменше 10 років.

Також загроза існує не лише навколишньому середовищу України, оскільки війна спричинила низку проблем для довкілля в Європі. Одними з найбільших небезпек наразі є замінована дамба Каховської ГЕС та ядерний шантаж на окупованій Запорізькій АЕС.

Неправда, що Іран передав Росії безпілотники до початку війни в Україні.

Таку заяву озвучив спеціальний представник США щодо Ірану Роберт Меллі у своєму Twitter. За його словами, постачання здійснювалися під час війни.

"Також неправда, що Іран до війни не давав обмежену кількість безпілотників. Влітку їх перекинули десятки. А на окупованій території України (іранці - Ред.) мають військових спеціалістів, які допомагають Росії використовувати їх (дрони - Ред.) проти мирних жителів України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, днями Іран уперше визнав надання Росії ударних безпілотників. Голова МЗС Амір Абдоллахіян зазначив, що це відбулося "до війни в Україні", за декілька місяців, і що в РФ поставили "обмежену кількість дронів".

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