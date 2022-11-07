У війні з Росією загинув ще один громадянин США, - ЗМІ

Громадянин США Тімоті Гріффін загинув під час бойових дій в Україні. Таким чином, кількість американців, убитих у війні з Росією, зросла щонайменше до шести.

Про це повідомляють NBC News з посиланням на власні джерела та речницю Інтернаціонального легіону.

“За даними Інтернаціонального легіону, Гріффін брав участь у контрнаступі України на східному фронті. Речниця легіону заявила, що підрозділ Гріфіна проводив операції та піддався атаці, і він був “вбитий під час бою”, - сказала речниця.

Вона наголосила, що Інтернаціональний легіон підтримує зв’язок із родиною загиблого, і ЗСУ займаються процесом репатріації, узгоджуючись із сім’єю, дотримуючись їхніх побажань та вказівок.

Інтернаціональний Легіон відмовився надати подробиці, включаючи вік Гріффіна, пославшись на занепокоєння операційною безпекою та конфіденційністю. Двоє людей, які знають про смерть Гріффіна, повідомили, що він був зі штату Нью-Йорк і воював у Харківській області.

Водночас, речник посольства США в Києві не відразу відповів на запит про коментар. У Вашингтоні Держдепартамент заявив, що йому “відомо про ці непідтверджені повідомлення” але “з міркувань конфіденційності ми наразі не маємо додаткових коментарів”.

В Держдепартаменті ще раз нагадали про рекомендації громадянам США не їздити в Україну через активний збройний конфлікт.

Нагадаємо, 26 жовтня вдалося повернути тіло американського добровольця Джошуа Алана Джонса, який воював за Україну.