Митрополиту УПЦ Іонафану повідомили про підозру
Митрополиту УПЦ Іонафану повідомили про підозру
У Каховці Сили оборони вдарили по будинку з 200 окупантами, у Раденську знищили колону бойової техніки
У Каховці Сили оборони вдарили по будинку з 200 окупантами, у Раденську знищили колону бойової техніки
Оприлюднили відео з приміщення Херсонської обласної адміністрації, яку залишили росіяни
Оприлюднили відео з приміщення Херсонської обласної адміністрації, яку залишили росіяни
Генштаб показав фото роботи німецьких зеніток Gepard
Генштаб показав фото роботи німецьких зеніток Gepard
Київська влада готується до евакуації 3 млн жителів столиці, – NYT
Київська влада готується до евакуації 3 млн жителів столиці, – NYT
Розстріляли “суддю ДНР”, який засудив до страти трьох іноземних військовополонених
Розстріляли “суддю ДНР”, який засудив до страти трьох іноземних військовополонених
Уночі росіяни вдарили по Запоріжжю: зруйнована будівля підприємства, загинула людина (оновлено)
Уночі росіяни вдарили по Запоріжжю: зруйнована будівля підприємства, загинула людина (оновлено)
Новий пакет допомоги США. Те, що треба тут і зараз
Новий пакет допомоги США. Те, що треба тут і зараз
ГоловнаСуспільствоВійна

З початку листопада мешканці Харківщини здали поліції 25 одиниць зброї

У Харківській області тривають заходи по добровільній здачі населенням і зброї та боєприпасів.

З початку листопада мешканці Харківщини здали поліції 25 одиниць зброї
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

З початку місячника з добровільної здачі зброї на території Харківської області громадяни принесли у підрозділи поліції 25 одиниць зброї.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Зокрема, мешканці Харківщини здали 5 одиниць нарізної зброї військових зразків та 18 мисливських рушниць. Також було вилучено 1555 боєприпасів до різних видів зброї.

Фото: пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Фото: пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

В поліції нагадали, що за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами чинним законодавством передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Втім, особи, які добровільно здали незареєстровану зброю, боєприпаси та вибухові матеріали, звільняються від кримінальної та адміністративної відповідальності.

Як раніше повідомлялось, мешканець Харківської області здав правоохоронцям ящик з боєприпасами

Нагадаємо, з 1 по 30 листопада мешканці Харківської області можуть здати зброю та боєприпаси до підрозділів поліції.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також