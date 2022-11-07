У Харківській області тривають заходи по добровільній здачі населенням і зброї та боєприпасів.

З початку місячника з добровільної здачі зброї на території Харківської області громадяни принесли у підрозділи поліції 25 одиниць зброї.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Зокрема, мешканці Харківщини здали 5 одиниць нарізної зброї військових зразків та 18 мисливських рушниць. Також було вилучено 1555 боєприпасів до різних видів зброї.

Фото: пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Фото: пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

В поліції нагадали, що за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами чинним законодавством передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Втім, особи, які добровільно здали незареєстровану зброю, боєприпаси та вибухові матеріали, звільняються від кримінальної та адміністративної відповідальності.

Як раніше повідомлялось, мешканець Харківської області здав правоохоронцям ящик з боєприпасами.

Нагадаємо, з 1 по 30 листопада мешканці Харківської області можуть здати зброю та боєприпаси до підрозділів поліції.