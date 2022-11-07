Всі три безпілотника працюють на перемогу над окупантами.

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Розвідувально-ударний БПЛА Bayraktar TB2 у польоті

Безпілотники Bayraktar, отримані в рамках проєкту “Народний Байрактар”, вправно нищать російських окупантів.

Про це повідомив волонтер Сергій Притула.

Він виклав відео, на якому показана робота “Народних Байрактарів”.

“Трясця”, “Ковінька” і “Халепа” передають вітання!” - написав Притула.

Нагадаємо, волонтер, громадський діяч Сергій Притула оголосив збір грошей (500 млн. грн.) на безпілотники Bayraktar для ЗСУ. Українці назбирали за три дні на чотири “байрактари”.

Пізніше компанія-виробник повідомила, що передасть Україні безкоштовно три безпілотники.