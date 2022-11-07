Безпілотники Bayraktar, отримані в рамках проєкту “Народний Байрактар”, вправно нищать російських окупантів.
Про це повідомив волонтер Сергій Притула.
Він виклав відео, на якому показана робота “Народних Байрактарів”.
“Трясця”, “Ковінька” і “Халепа” передають вітання!” - написав Притула.
Нагадаємо, волонтер, громадський діяч Сергій Притула оголосив збір грошей (500 млн. грн.) на безпілотники Bayraktar для ЗСУ. Українці назбирали за три дні на чотири “байрактари”.
Пізніше компанія-виробник повідомила, що передасть Україні безкоштовно три безпілотники.