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Сергій Притула показав відео роботи "Народних Байрактарів"

Всі три безпілотника працюють на перемогу над окупантами.

Сергій Притула показав відео роботи "Народних Байрактарів"
Розвідувально-ударний БПЛА Bayraktar TB2 у польоті
Фото: novynarnia.com

Безпілотники Bayraktar, отримані в рамках проєкту “Народний Байрактар”, вправно нищать російських окупантів. 

Про це повідомив волонтер Сергій Притула.

Він виклав відео, на якому показана робота “Народних Байрактарів”.

“Трясця”, “Ковінька” і “Халепа” передають вітання!” - написав Притула. 

Нагадаємо, волонтер, громадський діяч Сергій Притула оголосив збір грошей (500 млн. грн.) на безпілотники Bayraktar для ЗСУ. Українці назбирали за три дні на чотири “байрактари”.

Пізніше компанія-виробник повідомила, що передасть Україні безкоштовно три безпілотники.

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