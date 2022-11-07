Росіяни примусово вивозять з інтернатів та пансіонатів Херсонщини пацієнтів і заселяють туди своїх військових

Російські загарбники примусово вивозять в РФ жителів області, зокрема, пацієнтів інтернатів та пансіонатів. У звільнені приміщення заселяються військові.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

"За наявною інформацією, з психоневрологічного будинку-інтернату у Дніпрянах Каховського району, було вивезено близько сотні дітей з інвалідністю. До примусової "евакуації" у Московську область готують дітей та персонал Олешківського дитячого будинку-інтернату", - розповіли в командування.

У Каховці вивезли пацієнтів пансіонату для людей похилого віку. На території закладу росіяни розмістили особовий склад.

Щоб змусити жителів покинути територію області, загарбники продовжують створювати жаливі умови проживання - вимикають електрику і зв'язок.

Військові РФ не припиняють мародерство - обкрадають населення та обʼєкти інфраструктури. Окупанти вивозять транспортні засоби, продукти харчування і всі можливі матеріальні ресурси в Росію.

Нагадаємо, росіяни підірвали вишки мобільного зв’язку українських операторів у щонайменше двох селах на Херсонщині, а також планують продовжити комендантську годину, щоб приховано підтягнути нові сили на правий берег.

Вчора, 6 листопада, у тимчасово окупованому Бериславі російські військові підірвали високовольтні лінії електропередач. Було зруйновано близько півтора кілометра опор та ліній. Влада області каже - відновили електропостачання в місті не вдасться до деокупації.