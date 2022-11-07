У КМВА пояснили, чому зникають зв'язок та мобільний інтернет разом із відключенням електроенергії

Обладнання для зв'язку вимагає постійного живлення. Коли електроенергію вимикають надовго, то акумулятори не встигають перезарядитися.

У Київській міській військовій адміністрації пояснили, чому зникає зв'язок разом з відключенням електроенергії.

Як ідеться в повідомленні пресслужби КМВА, обладнання для зв'язку вимагає постійного живлення.

"Аби забезпечити стабільну роботу, застосовують батареї. Вони можуть забезпечити роботу на 4-5 годин. Тому, коли електроенергію вимикають надовго, то акумулятори не встигають перезарядитися", - зазначили в адміністрації.

Щодо зникнення мобільного інтернету, то це пояснюється тим, що під час відключення світла більшість користувачів перемикається з домашнього Wi-Fi на мобільний інтернет. Мережа зазнає значного навантаження і швидкість уповільнюється.

"Однак, не зважаючи на це, абсолютна більшість українських мереж зв’язку зберігають свою функціональність. Вони дозволяють телефонувати або відправляти смс. Тобто швидкість відновлення зв’язку залежить від тривалості та масштабів відключення електроенергії", - додали в КМВА.

Нагадаємо, напередодні у ДТЕК пояснили, чому в Києві не у всіх будинках вимикають світло.

Також жителів столиці закликали перестати користуватися ліфтами за 30-40 хвилин до початку відключення світла.