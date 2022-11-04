Україна повернула додому 107 полонених захисників
Україна повернула додому 107 полонених захисників
Вибух у Мелітополі: зруйновано будівлю заводу, де розміщувався штаб окупантів
Вибух у Мелітополі: зруйновано будівлю заводу, де розміщувався штаб окупантів
Львівська митниця закрила пости "Малехів" і "Запитів", нардепи звернулися за роз'ясненням в Держмитслужбу
Львівська митниця закрила пости "Малехів" і "Запитів", нардепи звернулися за роз'ясненням в Держмитслужбу
У росіян - паніка від роботи української артилерії, бо виживає лише один окупант з 20, - перехоплення СБУ
У росіян - паніка від роботи української артилерії, бо виживає лише один окупант з 20, - перехоплення СБУ
Перські тіні серед картопляних кущів
Перські тіні серед картопляних кущів
Рушіями нападу на Україну були Патрушев і Бортніков, – The Times
Рушіями нападу на Україну були Патрушев і Бортніков, – The Times
Фонд Притули оголосив новий великий збір – на 50 британських бронетранспортерів "Спартан"
Фонд Притули оголосив новий великий збір – на 50 британських бронетранспортерів "Спартан"
Очільник Мінфіну Марченко: «Нам потрібні кошти для продовження воєнної кампанії на весь наступний рік»
Очільник Мінфіну Марченко: «Нам потрібні кошти для продовження воєнної кампанії на весь наступний рік»
ГоловнаСуспільствоЖиття

Киян закликають перестати користуватися ліфтами за 30-40 хвилин до початку відключення світла

У КМДА нагадали правила, яких слід дотримуватися, якщо ви "застрягли".

Киян закликають перестати користуватися ліфтами за 30-40 хвилин до початку відключення світла
Фото: Макс Требухов

Мешканців для їхньої безпеки та комфорту закликають не користуватися ліфтами у періоди стабілізаційних відключень електроенергії.

Про це нагадує Київська міська державна адміністрація.

"Оскільки можливі певні відхилення від графіків, варто планувати свій час так, щоб перестати користуватися ліфтами за 30-40 хвилин до початку відключення. Із графіками відключень можна ознайомитися на сайті ДТЕК", - йдеться в повідомленні.

У Департаменті муніципальної безпеки зазначають, що через аварійні та стабілізаційні відключення у столиці збільшилась кількість викликів на деблокування дверей ліфтової кабіни.

Тож рятувальники нагадують мешканцям столиці правила, яких слід дотримуватися, якщо "застрягли" у ліфті:

  1. Заспокойтеся і постарайтеся зрозуміти, що нічого страшного не сталося і не варто панікувати.
  2. Не натискайте на всі кнопки поспіль, не стрибайте в ліфті і не намагайтеся відчинити двері кабіни самостійно.
  3. Скористайтеся кнопкою виклику диспетчера чи номером телефону аварійно-ліфтової служби та повідомте про проблему, що виникла, та своє місцеперебування.
  4. У разі, якщо диспетчер чи аварійно-ліфтова служба не відповідають або не мають можливості приїхати, зателефонуйте до служби «101». Інформація надійде оперативним черговим аварійно-рятувальних бригад вашого району та міста загалом, тож на допомогу приїдуть рятувальники, не задіяні в ліквідації інших надзвичайних ситуацій.
  5. Якщо у вас при собі немає телефону або відсутній мобільний зв’язок, покличте на допомогу мешканців будинку, які живуть поруч або проходитимуть повз, та попросіть, щоб викликали відповідну службу.
  6. Якщо в очікуванні аварійної служби вам стало жарко, розстебніть або зніміть верхній одяг. За наявності води, пийте її помірно. Якщо стан не поліпшився, покладіть речі на підлогу і присядьте, витягнувши ноги.
  7. Після приїзду аварійної бригади чітко виконуйте всі її інструкції.

"Звертаємо увагу, що зазвичай у ліфтових кабінах або ж у під’їзді є оголошення із номером телефону гарячої лінії компанії, яка обслуговує ліфт, – сфотографуйте його заздалегідь або запишіть. Якщо такої інформації немає, зверніться до керуючої компанії, ОСББ чи ЖЕКу, що обслуговує ваш будинок, з проханням, щоб розмістили контактні телефони аварійно-ліфтової служби, за якими громадяни можуть сповістити її про зупинку ліфтової кабіни", - зазначили в КМДА.

Нагадаємо, наразі в Києві скасували екстрені відключення світла, які були запровадженні сьогодні вранці. Тепер у столиці діють відключення за графіками.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також