Окупанти вдарили ракетами С-300 по Запорізькому району: є влучання у газову трубу

Уночі росіяни обстріляли ракетами С-300 Запорізьку область.

Про це повідомляє у Telegram голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Згідно з повідомленням, вночі 4 листопада противник наніс удар ракетами С-300 по населених пунктах Запорізького району.

“В результаті влучання однієї з ракет пошкоджено газову трубу на відкритій території, виникла пожежа, яка ліквідована нашими рятувальниками. За попередніми даними, постраждалих немає”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Запорізька ОВА попереджала про небезпеку ракетних ударів.