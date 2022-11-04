Окупанти вдарили ракетами С-300 по Запорізькому району: є влучання у газову трубу

Уночі росіяни обстріляли ракетами С-300 Запорізьку область.
Про це повідомляє у Telegram голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
Згідно з повідомленням, вночі 4 листопада противник наніс удар ракетами С-300 по населених пунктах Запорізького району.
“В результаті влучання однієї з ракет пошкоджено газову трубу на відкритій території, виникла пожежа, яка ліквідована нашими рятувальниками. За попередніми даними, постраждалих немає”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Запорізька ОВА попереджала про небезпеку ракетних ударів.