Україна повернула додому 107 полонених захисників
Україна повернула додому 107 полонених захисників
Рушіями нападу на Україну були Патрушев і Бортніков, – The Times
Рушіями нападу на Україну були Патрушев і Бортніков, – The Times
Фонд Притули оголосив новий великий збір – на 50 британських бронетранспортерів "Спартан"
Фонд Притули оголосив новий великий збір – на 50 британських бронетранспортерів "Спартан"
У росіян - паніка від роботи української артилерії, бо виживає лише один окупант з 20, - перехоплення СБУ
У росіян - паніка від роботи української артилерії, бо виживає лише один окупант з 20, - перехоплення СБУ
Львівська митниця закрила пости "Малехів" і "Запитів", нардепи звернулися за роз'ясненням в Держмитслужбу
Львівська митниця закрила пости "Малехів" і "Запитів", нардепи звернулися за роз'ясненням в Держмитслужбу
Українці запустили міжнародну кампанію з вимогою покарати Росію за екоцид
Українці запустили міжнародну кампанію з вимогою покарати Росію за екоцид
Очільник Мінфіну Марченко: «Нам потрібні кошти для продовження воєнної кампанії на весь наступний рік»
Очільник Мінфіну Марченко: «Нам потрібні кошти для продовження воєнної кампанії на весь наступний рік»
Вибух у Мелітополі: зруйновано будівлю заводу, де розміщувався штаб окупантів
Вибух у Мелітополі: зруйновано будівлю заводу, де розміщувався штаб окупантів
Перські тіні серед картопляних кущів
Перські тіні серед картопляних кущів
ГоловнаСуспільствоВійна

Учора ЗСУ ліквідували ще 840 росіян, найбільше – на Лиманському та Авдіївському напрямках

“Не рекорд, але потужно”.

Учора ЗСУ ліквідували ще 840 росіян, найбільше – на Лиманському та Авдіївському напрямках
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Збройні сили ліквідували 74 840 російських військових. Минулої доби було знищено близько 840 окупантів і багато військової техніки.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.11 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 74 840 (+840) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2 750 (+16) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5 580 (+28) од,
  • артилерійських систем – 1 772 (+17) од,
  • РСЗВ – 391 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 201 (+3) од,
  • літаків – 277 (+0) од,
  • гелікоптерів – 258 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 450 (+8),
  • крилаті ракети ‒ 397 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 174 (+12) од,
  • спеціальна техніка ‒ 155 (+1).

 

Нагадаємо, за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Верхньокамʼянське, Спірне, Мар’їнка, Новомихайлівка, Водяне та Павлівка Донецької області.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також