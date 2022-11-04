Учора ЗСУ ліквідували ще 840 росіян, найбільше – на Лиманському та Авдіївському напрямках

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Збройні сили ліквідували 74 840 російських військових. Минулої доби було знищено близько 840 окупантів і багато військової техніки.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.11 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 74 840 (+840) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2 750 (+16) од,

бойових броньованих машин ‒ 5 580 (+28) од,

артилерійських систем – 1 772 (+17) од,

РСЗВ – 391 (+1) од,

засоби ППО ‒ 201 (+3) од,

літаків – 277 (+0) од,

гелікоптерів – 258 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 450 (+8),

крилаті ракети ‒ 397 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 174 (+12) од,

спеціальна техніка ‒ 155 (+1).

Нагадаємо, за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Верхньокамʼянське, Спірне, Мар’їнка, Новомихайлівка, Водяне та Павлівка Донецької області.