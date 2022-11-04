Учора ЗСУ ліквідували ще 840 росіян, найбільше – на Лиманському та Авдіївському напрямках

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Збройні сили ліквідували 74 840 російських військових. Минулої доби було знищено близько 840 окупантів і багато військової техніки.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.11 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 74 840 (+840) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2 750 (+16) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5 580 (+28) од,
- артилерійських систем – 1 772 (+17) од,
- РСЗВ – 391 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 201 (+3) од,
- літаків – 277 (+0) од,
- гелікоптерів – 258 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 450 (+8),
- крилаті ракети ‒ 397 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 174 (+12) од,
- спеціальна техніка ‒ 155 (+1).
Нагадаємо, за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Верхньокамʼянське, Спірне, Мар’їнка, Новомихайлівка, Водяне та Павлівка Донецької області.