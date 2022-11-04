Уночі 4 листопада сили ППО збили над Дніпропетровською областю 8 безпілотників Shahed-136. Дрони знищили військові повітряного командування “Схід” у Нікопольському районі.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Однак росіяни продовжують тероризувати Дніпропетровщину і іншою зброєю.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

“Окупанти обстріляли “градами” і важкою артилерією 4 громади: Нікопольську, Мирівську, Червоногригорівську та Марганецьку. Постраждалих немає. У Червоногригорівській громаді пошкоджені житлові будинки, автівки, газопровід. Обірвана лінія електропередач”, – поінформував очільник ОВА.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

У інших районах вночі лунала сирена, та обійшлося без ворожих ударів і на цю хвилину спокійно.

Нагадаємо, вчора вночі росіяни вдарили по об’єктах критичної і водної інфраструктури Кривого Рогу.