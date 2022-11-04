У Чорному морі наразі немає ракетоносіїв окупантів, – ОК “Південь”

Корабельне угруповання ворожого флоту складається з 7 бойових кораблів.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Водночас жодний боєздатний ракетоносій у Чорному морі не чергує.

“Однак, зміна обстановки, зокрема і в розстановці сил в морі, може змінитися дуже швидко, як і статися пуск ракет”, – йдеться у повідомленні.

Військові закликали не нехтувати попередженнями про ракетну небезпеку і сигналами повітряних тривог.

“Ворог продовжує погрози і шантаж ударами по критичній інфраструктурі, імовірність застосування дронів-камікадзе також на досить високому рівні. Намагайтеся ощадливо ставитись до енергоресурсів, не перевантажувати системи комунікацій та регулювати споживання”, – додали в ОК.

Нагадаємо, вчора корабельне угруповання противника в Чорному морі нараховувало сім кораблів. Серед них був надводний ракетоносій із вісьмома “Калібрами” на борту.