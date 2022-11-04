Рушіями нападу на Україну були Патрушев і Бортніков, – The Times

Найважливішу роль у розв’язанні війни Росії проти України відіграли чотири особи.

Про це йдеться в книжці Оуена Метьюза “Overreach”, уривок якої було опубліковано у The Times, пише Укрінформ.

Це президент Росії Володимир Путін, секретар ради безпеки РФ Микола Патрушев, керівник ФСБ Олександр Бортніков і міністр оборони Сергій Шойгу.

Водночас рушіями нападу були саме Патрушев і Бортніков.

“Вторгнення 2022 року, на думку фантазерів радянської епохи, які планували й просували його, мало стати насамперед запобіжним ударом, покликаним врятувати Росію від стратегічної загрози із Заходу”, – зазначає видання.

Путіну цьогоріч сповнилося 70 років, і для силовиків, путінських людей влади це означало, що час для пошуку рішення спливає. Україна розглядалася як поле битви, де інтереси двох колишніх наддержав – РФ і США – вступили в пряму конфронтацію.

“У своїх численних інтерв'ю Патрушев продемонстрував не тільки вражаючу ступінь параної, а й готовність вірити в деякі екстраординарні теорії змови”, – ідеться в публікації.

Детальні плани Путіна щодо вторгнення приховувалися від усіх, крім найвищих російських воєначальників. Загалом про весь масштаб задуму знало лише найближче коло його наближених.

Тим часом російська еліта продовжувала вірити, що Путін грандіозно блефує. Більшості членів ради безпеки повідомили про підготовку удару по Києву й Харкову тільки після її доленосного засідання 21 лютого.

Самі ж "яструби війни" Патрушев і Бортніков на цьому засіданні демонстрували найбільшу впевненість у своїх діях і фантазіях. Бортніков говорив про “геноцид” України проти мирних жителів Донбасу. Патрушев – про махінації західних держав, “метою яких є знищення росії”. Шойгу – про наміри України щодо ядерного переозброєння.

Спікерка Ради федерації Валентина Матвієнко розповідала про утиски російськомовних в Україні. Заступник голови ради безпеки Дмитро Медведєв закликав усіх подумати про дітей Донбасу. Міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев твердив про необхідність розширення “кордонів” “днр/лнр”. Інакомислення більше не допускалося.

Нагадаємо, Росія напала на Україну 24 лютого 2022 року.