На півдні ворог перерозподіляє сили та засоби і переміщує колони техніки

Ситуація в зоні відповідальності Сил оборони регіону динамічна та напружена.

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Фото: Оперативний ЗСУ у Telegram

Ситуація в зоні відповідальності Сил оборони півдня динамічна та напружена.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Наші підрозділи продовжують активні дії, тримають ініціативу на закріплених територіях і перевагу у вогневому ураженні.

“Ворог продовжує обороні дії, залишає блокпости на окупованій території, перерозподіляє сили та засоби, переміщує колони техніки, виставляє бетонні доти, укріплює наявні рубежі й облаштовує нові”, – йдеться у повідомленні.

Триває контрбатарейна боротьба, обстрілюються території вздовж лінії фронту із застосуванням РСЗВ, важкої артилерії, мінометів, танків.

“З метою уточнення положення наших військ та корегування вогню артилерії противник досить активно застосовуює безпілотні літальні апарати-розвідники”, – додали в ОК.

Нагадаємо, у кількох населених пунктах Херсонської області – Чорнобаївці, Степанівці та Білозерці – російські військові залишили блокпости.