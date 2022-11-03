За день росіяни обстріляли вісім громад Сумщини, - Живицький

Росіяни використовували для нападу на Сумщину навіть безпілотник.

За сьогодні, 3 листопада, росіяни випустили по Сумській області 157 снарядів та мін.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Він зазначив, що під обстрілами окупантів опинилися Білопільська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Краснопільська, Хотінська, Шалигинська, Юнаківська та Середино-Будська громади.

Зокрема, на околиці прикордонного села у Юнаківській громаді ворог спрямував безпілотник. З нього скинули вибухівку типу ВОГ-17, без наслідків.

У Білопільській громаді із мінометів росіяни обстріляли два села. Загалом було 48 вибухів. Пошкоджено місцевий будинок культури, 6 приватних будинків мирних мешканців та трактор на території фермерського господарства. В іншому селі через обстріл загорівся будинок. Також пошкоджені дві господарчі споруди.

Також під обстріл з боку РФ потрапили 4 прикордонні населені пункти Середино-Будської громади. Росіяни стріляли із мінометів (загалом 25 “прильотів”), 6 разів ударили із САУ. Без руйнувань.

Шалигинську громаду обстріляли із РСЗВ, зафіксовано 20 вибухів.

По Краснопільській громаді росіяни застосували міномети (8 “прильотів”), та вели артилерійський вогонь - 14 “прильотів”. Руйнувань не було. Після 21:00 по одному з сіл росіяни відкрили вогонь зі ствольної артилерії - 5 “прильотів”, наслідки уточнюються.

У Есманській громаді окупанти із мінометів обстріляли два села. Загалом зафіксовано 30 вибухів, без наслідків.

Із мінометів росіяни обстріляли Зноб-Новгородська громаду - 6 “прильотів”, без руйнувань.

По території Хотінської громади ворог випустив 8 кулеметних черг.

Нагадаємо, вночі і вранці 3 листопада росіяни здійснювали обстріли по лінії фронту від Курахового до Лимана у Донецькій області.