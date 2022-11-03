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Українська авіація завдала 12 ударів по позиціях росіян, уразили райони озброєння і техніки та позиції ППО, - Генштаб

Ракетні війська та артилерія вдарили по трьох районах зосередження живої сили, двох районах скупчення озброєння і військової техніки, а також по складах боєприпасів.

Українська авіація завдала 12 ударів по позиціях росіян, уразили райони озброєння і техніки та позиції ППО, - Генштаб
Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

Авіація Сил оборони протягом доби завдала по російських окупантів 12 ударів. 

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Вдалося уразити 8 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 4 позиції засобів протиповітряної оборони рашистів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили 3 райони зосередження живої сили, 2 райони скупчення озброєння і військової техніки, 2 склади боєприпасів та інші важливі військові об’єкти російських окупантів.

Водночас Росія завдала цієї доби три ракетні, 16 авіаударів, а також здійснила понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. 

Ворожих ударів зазнали райони більш ніж 25 населених пунктів. Зокрема, це Павлоград Дніпропетровської області та Авдіївка і Вугледар на Донеччині.

За даними командування, ситуація на напрямках фронту станом на 18.00 3 листопада така:

  • на Волинському та Поліському - без суттєвих змін;
  • на Сіверському було зафіксовано ворожі обстріли з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Вильчики Чернігівської області та Стара Гута, Соснівка і Нововолодимирівка Сумської області;
  • на Слобожанському росіяни завдали ударів у районах населених пунктів Гатище, Козача Лопань, Огірцеве та Стрілеча. Ворог застосував ударний БпЛА;
  • на Куп’янському та Лиманському вороги обстріляли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне та Званівка;
  • на Бахмутському рашисти накрили вогнем із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Соледар, Опитне, Нью-Йорк, Озарянівка та Курдюмівка;
  • на Авдіївському окупанти обстріляли з танків та різнокаліберної артилерії райони населених пунктів Мар’їнка, Новомихайлівка, Невельське та Водяне;
  • на Новопавлівському та Запорізькому загарбники завдали ударів із артилерії різних типів у районах населених пунктів Вугледар, Кам’янське та Времівка;
  • на Південнобузькому вогневого ураження зазнали райони понад 35 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Крім того, ворог продовжував проводити повітряну розвідку, активно задіюючи БпЛА. Здійснив понад 30 вильотів.

Нагадаємо, уночі 3 листопада російські військові обстріляли Дніпропетровську область "градами" і важкою артилерію. Повітряні сили ЗСУ збили над Нікопольським районом чотири дрони Shahed-136.

На Миколаївщині рашисти влучили у трансформаторну підстанцію, водонапірну башту й електроопори.

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