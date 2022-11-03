Спільні війська Росії і Білорусі у віддаленій перспективі можуть застосуватися для агресії проти України, – Громов

Зараз формування ударного угруповання на Волинському, Житомирському та Київському напрямках не спостерігається.

Кремлівська влада не відмовляється від намірів вийти на адміністративні кордони та окупувати Донецьку область, намагається утримати захоплені території Херсонської, Запорізької, Луганської і Миколаївської областей.

Також ворог прагне не допустити повної деокупації Харківської області. Про це на брифінгу повідомив заступник керівника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

Попри заяви Кремля, мобілазація триває – в прихованому режимі. Військкомати мають вказівку продовжувати пошук добровольців, які поїдуть воювати за контрактом. Здійснюються спроби повернути до лав збройних сил Росії поранених. Прискорено підготовку курсантів випускних курсів – вони мають випуститись на пів року раніше, в грудні.

На Волинському, Київському та Житомирському напрямках обстановка спокійна. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Водночас ситуація довкола створення спільних військ Росії і Білорусі є неоднозначною.

З одного боку, заяви і дії обох сторін свідчать, що завданням військ так званої Союзної держави є відволікання уваги та відтягування українських оборонців з інших напрямків. Проте у більш віддаленій перспективі є загроза формування угруповання, що може бути задіяне у агресії проти України. Зараз відбувається перекидання деяких підрозділів з Росії разом із технікою та щойно мобілізованими на основні військові полігони Білорусі.

За жовтень переміщено 1500 залізничних платформ зі зброєю і технікою, до 200 пасажирських вагонів, понад 100 вантажних вагонів із майном. Також білоруська територія продовжує використовуватися для ракетних ударів, особливо з авіабази Лунінець, де розміщуються і іранські безпілотники і оператори з їх запуску.

За тиждень ворог завдав ракетних ударів по цивільній інфраструктурі біля Нових Петрівців, Фастова, Канева, бив беспілотниками по Полтаві.

На Чернігівському і Сумському напрямках були турбуючі обстріли по військах і цивільних обʼєктах. Били по трьох населених пунктах Чернігівської і девʼяти Сумської.

На Харківському напрямку ворог вів наступальні дії біля трьох населених пунктів, успіху не мав. Бив, зокрема, з артилерії.

На Краматорському напрямку окупанти вели наступ у районах пʼяти населених пунктів, без успіху. Били по позиціях наших військ біля Сіверська, Краматорська та інших.

На Бахмутському напрямку ситуція складна, але контрольована. Росіяни вели наступ біля семи населених пунктів. ЗСУ зосередились на стримуванні ворога. Росіяни намагаються захопити Соледар, аби продовжити наступ на Часів Яр та повністю заблокувати Бахмут. ЗСУ чинять опір, все виходить.

Цього тижня тривають бої біля Павлівки. Ворог за підтримки танків намагався прорвати нашу оборону і захопити Павлівку. Завдяки злагодженим діям підрозділів противник несе втрати і втрачає можливість втілити плани.

На деяких напрямках лише за минулу добу було 40 бойових зіткнень. Ворог зазнає втрат у силі і техніки. За два дні на одному напрямку росіяни втратили 100 осіб загиблими і ще 200 пораненими.

На Запорізькому напрямку ворог бив по цивільній інфраструктурі. На Херсонському напрямку ситуація стабільна і контрольована. Противник бʼє ракетами та авіацією.

На Приморському напрямку в межах Одеської і Миколаївської областей ситуація стабільна.

З 27 жовтня Росія випустила 68 ракет і 30 ударними БпЛА. Дві третини ракет і 40% безпілотників збила ППО. У Чернігівській, Сумській, Київській областях росіяни намагаються вести розвідку безпілотниками.

На правому березі Дніпра відзначається збільшення застосування авіації, що переважно злітає з Криму. Але оборонці заземлили за тиждень чотири літаки.

Нагадаємо, 10 жовтня Олександр Лукашенко і президент РФ Володимир Путін домовилися про розгортання "спільного регіонального угруповання військ". Лукашенко оголосив про це під час масованого удару по енергетичних обʼєктах України, внаслідок яких загинули мирні люди.