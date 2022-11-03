До Києва прибули президент і міністр оборони Греції

Пані президент Греції Катерина Сакелларопулу та міністр оборони країни Нікос Панайотопулос прибули сьогодні, 3 листопада, до Києва.

Про це пише видання Ekathimerini.

"Катерина Сакелларопулу прибула до Києва потягом із Польщі у супроводі Нікоса Панайотопулоса", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що президент і міністр оборони Греції проведуть переговори з головою української держави Володимиром Зеленським та головою оборонного відомства Валерієм Залужним.

Спочатку візит президента Греції було заплановано на середину жовтня, але зустріч було перенесено.

Нагадаємо, голова МЗС Греції Нікос Дендіас прибув із візитом до Києва у середу, 19 жовтня.