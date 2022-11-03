Фонд Притули оголосив новий великий збір – на 50 британських бронетранспортерів "Спартан"
Фонд Притули оголосив новий великий збір – на 50 британських бронетранспортерів "Спартан"
Використання РФ дронів “Arash-2” має потенціал стати “великим переломом” у війні, – CNN
Використання РФ дронів “Arash-2” має потенціал стати “великим переломом” у війні, – CNN
Вітренко пішов. Чи врятує Нафтогаз Чернишов?
Вітренко пішов. Чи врятує Нафтогаз Чернишов?
Севастопольський вальс. Атака безпілотників
Севастопольський вальс. Атака безпілотників
В окупованому Херсоні лунають вибухи
В окупованому Херсоні лунають вибухи
«На Західному фронті без змін»: німецький погляд на Першу світову
«На Західному фронті без змін»: німецький погляд на Першу світову
Український безпілотник "нормально полетить" вже до кінця цього року, – "Укроборонпром"
Український безпілотник "нормально полетить" вже до кінця цього року, – "Укроборонпром"
Держкіно призначило нову керівницю Довженко-Центру
Держкіно призначило нову керівницю Довженко-Центру
ГоловнаСуспільствоВійна

До Києва прибули президент і міністр оборони Греції

У столиці заплановано переговори Катерини Сакелларопулу із президентом України Володимиром Зеленським.

До Києва прибули президент і міністр оборони Греції
Фото: ekathimerini.com

Пані президент Греції Катерина Сакелларопулу та міністр оборони країни Нікос Панайотопулос прибули сьогодні, 3 листопада, до Києва.

Про це пише видання Ekathimerini.

"Катерина Сакелларопулу прибула до Києва потягом із Польщі у супроводі Нікоса Панайотопулоса", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що президент і міністр оборони Греції проведуть переговори з головою української держави Володимиром Зеленським та головою оборонного відомства Валерієм Залужним.

Спочатку візит президента Греції було заплановано на середину жовтня, але зустріч було перенесено.

Нагадаємо, голова МЗС Греції Нікос Дендіас прибув із візитом до Києва у середу, 19 жовтня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також