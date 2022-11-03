Головне за ніч. Четвер, 3 листопада

Відбиті атаки противника на Донбасі, знеструмлення Запорізької АЕС, удар по інфраструктурі Кривого Рогу, вибухи в Мелітополі.

Ворог обстрілював енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини, прикордоння Сумщини і Харківщини. Окупанти намагаються повернути втрачені ділянки фронту на Луганщині і стріляють по звільненим селам Херсонщини. Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій станом на 9 ранку 3 листопада.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Одеській, Вінницькїй, Кіровоградськїй, Хмельницькій, Чернівецькїй, Тернопільській областях, на Полтавщині, Черкащині, Житомирщині та Київщині.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області; Верхньокамʼянське, Спірне, Бахмут, Майорськ, Первомайське, Новомихайлівка, Водяне, Павлівка та Пречистівка на Донеччині.

Противник завдав 3 ракетних та 24 авіаційних удари, здійснив понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зберігається загроза завдання нових ударів та задіяння ударних БпЛА, зокрема й з території Республіки Білорусь.

Про оперативну обстановку на інших напрямках станом на ранок 3 листопада – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 3 листопада орієнтовно склали 74 000 осіб. За минулу добу сили оборони ліквідували близько 730 окупантів. Також за вчора знищено 20 ворожих танків.

Про інші втрати противника – в новині.

Уночі 3 листопада російські військові обстріляли Дніпропетровщину “градами” і важкою артилерію. Над Нікопольським районом Повітряні сили ЗСУ збили чотири дрони Shahed-136, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Серйозні руйнування спричинив удар росіян по об’єктах енергетичної та водної інфраструктури Кривого Рогу. У Павлограді ворог поцілив по промисловому підприємству, тривають відновлювальні роботи. На Нікопольщині росіяни накрили “градами” та важкою артилерією дві громади – Нікопольську та Марганецьку.

В окупованому Мелітополі близько п’ятої ранку лунали вибухи.

За попередніми даними, зруйнована частина захопленого росіянами заводу “Рефма”, де розміщувався один із основних штабів особового складу окупантів, повідомив мер міста Іван Федоров.

У результаті обстрілів окупантів учора, 2 листопада, пошкоджено дві останні високовольтні лінії зв‘язку Запорізької АЕС з українською енергосистемою, повідомив Енергоатом.

Згідно з повідомленням, станція перейшла в режим повного знеструмлення. Увімкнулись всі 20 дизель-генераторів. “Наразі схема живлення власних потреб ЗАЕС оптимізована, залишено в роботі 9 дизель-генераторів. Енергоблоки 5 та 6, які були в гарячому стані, переводяться в холодний стан”, – поінформували в Енергоатомі.

Пального для роботи дизель-генераторів в режимі повного знеструмлення ЗАЕС залишається на 15 діб. Розпочався зворотний відлік часу.

“Вчергове звертаємося до міжнародного співтовариства із закликом невідкладно вжити заходів для якнайшвидшої демілітаризації ЗАЕС, виведення з території станції та міста Енергодар усіх російських військових та повернення Запорізької АЕС під повний контроль України заради безпеки всього світу”, – наголошується у повідомленні.

Рада безпеки ООН не підтримала російський проєкт резолюції про створення комісії з розслідування “військово-біологічної діяльності США на території Україні”. За проєкт проголосували Росія і Китай, проти – США, Велика Британія та Франція.

Десять непостійних членів Радбезу (загалом у ньому 15 членів) – Ірландія, Норвегія, Албанія, Індія, Бразилія, Мексика, Кенія, Гана, Габон, ОАЕ – утрималися.

Раніше Росія надіслала до Радбезу “проєкт резолюції” про створення комісії для розслідування діяльності біолабораторій США в Україні, а також “скаргу” щодо їхньої діяльності.

Нагадаємо, під час попередніх спроб звинуватити Україну в підготовці удару "брудною бомбою" Росія отримала відсіч західних країн.

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