Рада безпеки ООН відхилила проєкт РФ про “військові лабораторії США в Україні”

За проєкт проголосували Росія і Китай.

Рада безпеки ООН не підтримала російський проєкт резолюції про створення комісії з розслідування “військово-біологічної діяльності США на території Україні”.

Про це пише Укрінформ.

За проєкт проголосували Росія і Китай, проти – США, Велика Британія та Франція.

Утрималися десять непостійних членів – Ірландія, Норвегія, Албанія, Індія, Бразилія, Мексика, Кенія, Гана, Габон, ОАЕ (усього в Радбезі 15 членів).

Раніше Росія надіслала до Радбезу “проєкт резолюції” про створення комісії для розслідування діяльності біолабораторій США в Україні, а також “скаргу” щодо їхньої діяльності.

Під час попередніх спроб звинуватити Україну в підготовці удару "брудною бомбою" Росія отримала відсіч західних країн.