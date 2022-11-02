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Путін вистрелив собі в ногу, – МЗС Великобританії про дії РФ у “зерновій угоді”

Зернова ініціатива має бути продовжена після листопада без подальших перешкод. 

Путін вистрелив собі в ногу, – МЗС Великобританії про дії РФ у “зерновій угоді”
Джеймс Клеверлі
Фото: ЕРА/UPG

Володимир Путін повинен припинити використовувати їжу як зброю.

Про це повідомив голова МЗС Великобританії Джеймс Клеверлі.

“Він зрозумів, що вистрелив собі в ногу, не даючи кораблям заходити в українські порти, щоб завантажити зерно, щоб нагодувати світ”, – написав Клеверлі.

Він наголосив, що зернова ініціатива має бути продовжена після листопада без подальших перешкод з боку Росії.

 

Нагадаємо, у четвер, 3 листопада, через “зерновий коридор” очікується проходження восьми суден із аграрною продукцією. У суботу Росія оголосила про односторонній вихід з домовленостей, але вже сьогодні вирішила повернутися. 

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