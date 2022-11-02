Іран може готувати атаку на Саудівську Аравію, – Bloomberg

За даними розвідок, країна може піти на цей крок, аби відволікти увагу від протестів.

Іран може готувати напад на Саудівську Аравію та інші країни в регіоні в близькому майбутньому. Даними про це королівство обмінялося з США, пише Bloomberg.

Співрозмовники агентства зазначили, що США, Саудівська Аравія та інші регіональні союзники підвищили рівень військової готовності. За їхніми словами, Іран може вдатися до нападу задля відвернення уваги від національних протестів, що почалися після загибелі затриманої поліцією жінки за "неправильне" носіння хіджабу.

Іран налаштований проти Саудівської Аравії та інших країн регіону після серії атак останніх років. Корпус вартових ісламської революції випустив у вересні понад 70 ракет по курдському регіону Іраку, де розташовані війська США. Крім того, закінчився термін перемир’я, укладеного за посередництва ООН між урядом Ємену, який підтримується Саудівською Аравією, і підтримуваним Іраном шиїтським повстанським ополченням Хуси.

Американо-саудівські відносини також напружені. Президент Джо Байден заявив, що планує "відкоригувати" відносини двох країн після того, як ОПЕК+, на чолі з Саудівською Аравією, знехтувала проханнями США та наказала скоротити видобуток нафти минулого місяця.

Іран заявив, що США та їхні партнери розпалювали внутрішні заворушення, які спалахнули на початку вересня через смерть 22-річної Махси Аміні під вартою в поліції після того, як її заарештували за нібито порушення суворих ісламських правил одягу.

Представник Пентагону Пет Райдер у вівторок відмовився повідомити, чи підняли США рівень тривоги в регіоні, але сказав, що США підтримують "регулярний контакт" із Саудівською Аравією. Речник Держдепу Нед Прайс повторив цю думку.

"Ми стурбовані картиною загрози, ми перебуваємо в постійному контакті через військові, дипломатичні та розвідувальні канали з Саудівською Аравією, і ми без вагань будемо діяти на захист наших інтересів і наших партнерів у регіоні", – сказав Прайс.

Нагадаємо, внаслідок смерті затриманої жінки в Ірані почалися тривалі протести, в ході яких поліція застосовувала силу проти мітингарів. Точна кількість загиблих протестувальників невідома, але, за даними правозахисників станом на 30 вересня, число жертв перевищувало 80. Останнім часом озвучувались дані про смерть понад 200 людей.