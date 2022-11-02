Іран планує відправити росіянам тисячу одиниць зброї до кінця року, включно з високоточними ракетами, – CNN

Також до цього пакету мають увійти бойові безпілотники.

Іран планує відправити до Росії тисячу одиниць зброї до кінця року, включно з балістичними ракетами малої дальності класу “земля-земля” та бойовими безпілотниками.

Про це пише CNN з посиланням на посадовців західної країни, яка уважно стежить за програмою озброєння Ірану.

Це може стати першим випадком, коли Іран відправить до Росії передові високоточні ракети, що може дати Кремлю суттєву перевагу на полі бою.

За словами офіційних осіб, остання партія зброї з Ірану до Росії включала близько 450 безпілотників, які росіяни вже застосували в Україні.

“Це нове очікуване постачання ознаменує значне збільшення підтримки Іраном військових зусиль Росії. Хоча точні терміни прибуття вантажу до Росії не відомі, офіційні особи вважають, що зброя обов’язково буде доставлена до кінця року”, – йдеться у повідомленні.

Іранські безпілотники відомі як "боєприпаси, що барражують", тому що здатні деякий час кружляти в районі, визначеному як потенційна мета, і завдавати ударів тільки після виявлення об'єкта противника.

Вони маленькі, портативні, їх легко запускати та важко виявити і ними можна стріляти на відстані.

Нагадаємо, у Головному управління розвідки Міністерства оборони України повідомили, що Іран має надіслати росіянами на початку листопада партію з понад 200 бойових дронів Shahed-136, Mohajer-6 та Arash-2.