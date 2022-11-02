У жовтні у Києві середня температура була вищою за норму

Середня температура повітря жовтня у Києві склала +10,6°С, що вище за кліматичну норму на 2,0°С.

Про це повідомили в Українському гідрометеоцентрі з посиланням на дані спостережень метеостанції Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

“Це забезпечило йому 13 позицію у рейтингу найтепліших з 1881 року. Цьогорічний жовтень порадував киян "бабиним літом", яке тривало, починаючи з 6 числа, чотири дні”, – йдеться у повідомленні.

Найтеплішим днем було 18 жовтня, коли максимальна температура досягла + 22,1°С, а найхолоднішим – 21 жовтня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до 0,5°С.

На проспекті Науки випало 44 мм опадів, що становить 96 % кліматичної норми.

Нагадаємо, середня температура повітря вересня в Києві була нижча за норму і становила +12,7°С.