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Росіяни випустили майже сотню снарядів по шести громадах Сумщини, є поранений

Чоловік перебуває в лікарні.

Росіяни випустили майже сотню снарядів по шести громадах Сумщини, є поранений
Фото: Telegram/Дмитро Живицький

Шість громад Сумщини потрапили сьогодні під обстріл російських окупаційних військ - рашисти випустили майже сотню снарядів.

Про це повідомив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

17 вибухів зафіксували в Шалигинській громаді. Одного з прикордонних сіл росіяни обстріляли з мінометів. Обійшлося без руйнувань.

Під мінометний обстріл потрапила Великописарівська громада. Зафіксовано 12 "приходів". Осколки пошкодили цивільний автомобіль. 

Юнаківську ОТГ рашисти обстріляли двічі: вдень понад годину тривав артилерійський обстріл із САУ (20 "приходів"), увечері зафіксували ще 17 обстрілів. В результаті у громаді пошкоджена енергосистема.

Новослобідську громаду загарбники накрили мінометним вогнем. Пошкоджено два будинки мирних жителів. Один чоловік отримав поранення і перебуває в лікарні. Також в одному з господарств осколками вбило коня. 

Обстрілу з реактивної артилерії зазнала Глухівська громада. Зафіксували 15 "приходів". Обійшлося без руйнувань. 

Із 20-ої години 1 листопада росіяни вели мінометний обстріл по Миропільській ОТГ. Через годину він завершився, однак влада області закликала жителів перебувати в укриттях.

Фото: Telegram/Дмитро Живицький

Фото: Telegram/Дмитро Живицький
 

Фото: Telegram/Дмитро Живицький

Нагадаємо, вночі 1 листопада росіяни обстріляли Зноб-Новгородську громаду у Сумській області. Учора під ворожі обстріли потрапили дві ОТГ.

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