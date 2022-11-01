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У Міноборони заявили, що Росія поширює фейки про злам системи "Дельта", аби дискредитувати її

Система працює стабільно, дані в ній надійно захищені, і несанкціонованих проникнень не зафіксовано, наголосили в міністерстві.

У Міноборони заявили, що Росія поширює фейки про злам системи "Дельта", аби дискредитувати її
Фото: prm.ua

Росія почала нову хвилю інформаційної атаки на систему ситуаційної обізнаності "Дельта", яку використовують Збройні сили України.

Про це повідомили в Міністерстві оборони.

Роспропаганда почала поширювати інформацією про начебто злам "Дельти", аби дискредитувати систему, зазначили у відомстві.

"Сьогодні російськими пропагандистськими ресурсами розпочата нова інформаційно-психологічна операція ворога (іпсо), а саме шириться інформація про нібито злам системи ситуаційної обізнаності, що використовується Збройними Силами України. Ця іпсо розпочата ворогом саме зараз, невипадково, адже нещодавно оновлена версія цієї системи була успішно представлена на щорічній конференції експертів та розробників NATO Tide Sprint", - пояснили в Міноборони.

Невдовзі після конференції РФ почала атакувати систему і поширювати повідомлення нібито злам та доступ до її даних.

Міноборони України наголосило, що "Дельта" працює стабільно, "дані в ній надійно захищені, і несанкціонованих проникнень не зафіксовано". 

"У Міноборони над захистом системи працюють найкращі ІТ-розробники та фахівці з кібербезпеки, які моніторять ворожу активність в режимі реального часу", - наголосили у відомстві і додали, що "ця іпсо ворога є провальною".

Нагадаємо, влітку на засіданні MIP Steering Group офіцери Центру інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони презентували потенціал України. Зробили це на прикладі української системи ситуаційної обізнаності "Дельта".

Вона з 2016 року розробляється українськими військовими ІТ-фахівцями. Великий внесок у її розвиток було зроблено за підтримки Трастового фонду C4 Україна-НАТО та програми MIP.

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