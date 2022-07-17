Україна отримала право спільно розробляти й вносити зміни до ключових стандартів НАТО, - Генштаб

На засіданні MIP Steering Group потенціал України презентували на прикладі системи ситуаційної обізнаності "Дельта".

Україну прийняли до багатосторонньої програми взаємосумісності (MIP), яка реалізовує технологічне співробітництво армій держав-членів НАТО.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Таке рішення ухвалили на щорічному засіданні MIP Steering Group.

Тепер як асоційований член МІР Україна отримала право спільно розробляти й вносити зміни до ключових стандартів НАТО, які стосуються взаємодії систем бойового управління та суміжних стандартів.

В Генштабі зазначили, що на засіданні MIP Steering Group офіцери Центру інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони презентували потенціал України. Зробили це на прикладі української системи ситуаційної обізнаності "Дельта".

Вона з 2016 року розробляється українськими військовими ІТ-фахівцями. Великий внесок у її розвиток було зроблено за підтримки Трастового фонду C4 Україна-НАТО та програми MIP.

Ставши асоційованим членом МІР, Україна може посилювати співпрацю з Альянсом та країнами поза НАТО.

"Україну вже повідомили про набуття членства офіційними дипломатичними каналами. Також прапор України буде включений в шаблон оформлення всіх документів МІР. У своєму листі представники NATO Headquarters Consultation, Command and Control (C3) Staff зазначають, що ця подія є гарним прикладом співпраці України з НАТО та країнами-членами Альянсу, зокрема в рамках проекту NATO-Ukraine C4 Knowledge Sharing Project", - повідомили в Генштабі ЗСУ.

MIP (багатостороння програма інтероперабельності) є програмою технологічного співробітництва збройних держав-членів НАТО, пояснили в українському командуванні. Вона створена на рівні національних розробників інформаційних систем бойового управління та має на меті досягти інтероперабельності національних систем категорії C2IS.

"Одним із продуктів MIP є специфікація MIP4-IES – протокол та модель даних для обміну інформацією про обстановку між системами бойового управління. Взаємодія МІР та українських розробників системи ситуаційної обізнаності "Дельта" здійснюється з 2019 року", - додали в Генштабі.

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Нещодавно член парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Федір Веніславський повідомив, що представники України ведуть переговори із США стосовно надання Україні далекобійних ракет для HIMARS.