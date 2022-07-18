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Науковців і педагогів не призиватимуть на службу в армію

Рада ухвалила за основу відповідний законопроєкт.

Науковців і педагогів не призиватимуть на службу в армію
Фото: dyvys.in

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №7352, який передбачає, що науковців і педагогів не призиватимуть на військову службу.

Про це повідомила пресслужба парламенту.

"Сьогодні держава перебуває в стані війни. Але настане час, коли прийде перемога і ми спокійно продовжимо відбудовувати й наново будувати Україну. Це стосується не лише будівництва інфраструктури й житла. Це стосується наших дітей та молоді, яким потрібно буде давати фахову, якісну освіту. А також наших науковців, які повинні будуть продовжити розвивати українську науку", - зазначила голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк.

Раніше Рада розширила перелік осіб, які звільняються від призову на військову службу під час мобілізації. Мова йде про осіб, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти не тільки під час проведення антитерористичної операції, а також під час операції Об’єднаних сил та під час дії воєнного стану.

Жінок братимуть на військовий облік лише за згодою. На цей час у ЗСУ є потреба в жінках-фахівцях з медицини, радіотехніки та харчових технологій.

За неявку до військкомату без поважних причин в Україні передбачений штраф у розмірі від 1 700 до 3 400 гривень. За ухилення від призову порушнику загрожує від трьох до п'яти років в'язниці.

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