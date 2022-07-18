В ЄС узгодили п'ятий транш в 500 млн євро на озброєння для України

У Раді ЄС домовились про п'ятий транш в 500 млн євро на озброєння для України.
Про це повідомив президент Ради ЄС Шарль Мішель у Twitter.
Europe continues delivering for peace and defence of our values.— Charles Michel (@CharlesMichel) July 18, 2022
I welcome @EUCouncil political agreement on the fifth tranche to #Ukraine under #EPF #EU support in military equipment to Ukraine Armed Forces now at 2,5 billion €.
Europe stands with Ukraine @ZelenskyyUa
"Європа продовжує працювати заради миру та захисту наших цінностей. Я вітаю політичну домовленість Ради ЄС щодо п'ятого траншу для України в межах Європейського фонду миру. Підтримка ЄС військовою технікою для ЗСУ наразі становить 2,5 мільярда євро. Європа поруч з Україною", - повідомив Мішель.
Раніше повідомлялось, що Євросоюз може надати Україні новий транш військової допомоги на 500 млн євро.
Перед тим Рада ЄС підтримала пропозицію надати Україні 1 млрд допомоги. Ці кошти необхідні для покриття невідкладних потреб та забезпечення роботи критичної інфраструктури.