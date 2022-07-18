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В ЄС узгодили п'ятий транш в 500 млн євро на озброєння для України

На сьогодні підтримка ЄС на озброєння сягає 2,5 млрд євро.

В ЄС узгодили п'ятий транш в 500 млн євро на озброєння для України

У Раді ЄС домовились про п'ятий транш в 500 млн євро на озброєння для України.

Про це повідомив президент Ради ЄС Шарль Мішель у Twitter.

"Європа продовжує працювати заради миру та захисту наших цінностей. Я вітаю політичну домовленість Ради ЄС щодо п'ятого траншу для України в межах Європейського фонду миру. Підтримка ЄС військовою технікою для ЗСУ наразі становить 2,5 мільярда євро. Європа поруч з Україною", - повідомив Мішель.

Раніше повідомлялось, що Євросоюз може надати Україні новий транш військової допомоги на 500 млн євро.

Перед тим Рада ЄС підтримала пропозицію надати Україні 1 млрд допомоги. Ці кошти необхідні для покриття невідкладних потреб та забезпечення роботи критичної інфраструктури.

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