В ЄС узгодили п'ятий транш в 500 млн євро на озброєння для України

На сьогодні підтримка ЄС на озброєння сягає 2,5 млрд євро.

У Раді ЄС домовились про п'ятий транш в 500 млн євро на озброєння для України.

Про це повідомив президент Ради ЄС Шарль Мішель у Twitter.

Europe continues delivering for peace and defence of our values.



I welcome @EUCouncil political agreement on the fifth tranche to #Ukraine under #EPF #EU support in military equipment to Ukraine Armed Forces now at 2,5 billion €.



Europe stands with Ukraine @ZelenskyyUa — Charles Michel (@CharlesMichel) July 18, 2022

"Європа продовжує працювати заради миру та захисту наших цінностей. Я вітаю політичну домовленість Ради ЄС щодо п'ятого траншу для України в межах Європейського фонду миру. Підтримка ЄС військовою технікою для ЗСУ наразі становить 2,5 мільярда євро. Європа поруч з Україною", - повідомив Мішель.

Раніше повідомлялось, що Євросоюз може надати Україні новий транш військової допомоги на 500 млн євро.

Перед тим Рада ЄС підтримала пропозицію надати Україні 1 млрд допомоги. Ці кошти необхідні для покриття невідкладних потреб та забезпечення роботи критичної інфраструктури.