Україна отримає від ЄБРР і Світового банку понад $500 млн для підготовки до опалювального сезону

Тарифи цієї зими залишать без змін і продовжать виплачувати субсидії.

Україна домовилася зі Світовим банком та Європейським банком реконструкції та розвитку про виділення понад 500 млн доларів для підготовки до опалювального сезону.

Про це на засіданні Кабміну заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він підкреслив, що тарифи цієї зими залишать без змін. "Так само Уряд продовжить виплачувати субсидії українцям, які потребують допомоги з оплатою комунальних платежів", - додав Шмигаль.

Глава Кабміну зазначив, що на засіданні уряд має також затвердити Спільну декларацію про асоціацію між урядом та Міжнародним енергетичним агентством. Документ, за словами Шмигаля, необхідний для "посилення нашої співпраці та взаємодії".

Нагадаємо, нещодавно прем'єр заявив, що Кабмін не буде підвищувати тарифи, які перебувають у сфері його відповідальності. Зокрема, на електроенергію.

У квітні голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев повідомив, що ціни на електроенергію буде збережено на довоєнному рівні.