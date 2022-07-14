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​На Харківщині загарбники зруйнували і пошкодили понад 4800 об'єктів інфраструктури, - Синєгубов

4232 житлових будинки зруйновані або мають пошкодження.

​На Харківщині загарбники зруйнували і пошкодили понад 4800 об'єктів інфраструктури, - Синєгубов
Фото: Telegram/Олег Синєгубов

Понад 4800 об'єктів інфраструктури Харківщини зазнали пошкоджень або руйнувань від російської агресії.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, в області 4232 житлових будинки зруйновані або мають пошкодження. 

"У цю цифру входять багатоповерхівки, багатопід’їзні, багатоквартирні будинки - таких більше 2700", - додав Синєгубов.

Постраждали від обстрілів більш ніж 500 навчальних закладів, а також 100 медичних установ, 97 закладів культури, 12 промислових підприємств, підкреслив очільник Харківщини.

Нагадаємо, у Київській області внаслідок повномасштабного вторгнення РФ понад 5 тисяч родин залишились без житла. А близько 26 000 об’єктів інфраструктури були пошкоджені або зруйновані повністю.

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