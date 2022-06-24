Від рук російських окупантів на Київщині загинули 1338 мирних жителів, - Кулеба

Близько 26 000 об’єктів інфраструктури були пошкоджені або зруйновані повністю.

1338 мирних жителів Київщини загинули від рук російських загарбників.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба під час спілкування з журналістами італійського видання RSI.

Він додав, що близько 700 осіб були вбиті зі стрілецької зброї.

Чималих втрат і пошкоджень зазнала інфраструктура області. Так, за інформацією Кулеби, понад 5 тисяч родин залишились без житла. А близько 26 000 об’єктів інфраструктури були пошкоджені або зруйновані повністю.

"Наразі ми докладаємо максимум зусиль, аби, по-перше, підвищити рівень життя громадян Київської області, по-друге, забезпечити в правовому полі визнання військових злочинів проти українського народу", - зазначив очільник Київщини.

Він додав, що "надважливо, аби міжнародні медіа висвітлювали правдиву історію російсько-української війни і безпосередньо військових дій на Київщині".

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії на Дніпропетровщині загинула 21 людина. РФ випустила по території області близько 160 ракет.