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Від рук російських окупантів на Київщині загинули 1338 мирних жителів, - Кулеба

Близько 26 000 об’єктів інфраструктури були пошкоджені або зруйновані повністю.

Від рук російських окупантів на Київщині загинули 1338 мирних жителів, - Кулеба
Фото: Пресслужба поліції Київської області

1338 мирних жителів Київщини загинули від рук російських загарбників.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба під час спілкування з журналістами італійського видання RSI.

Він додав, що близько 700 осіб були вбиті зі стрілецької зброї.

Чималих втрат і пошкоджень зазнала інфраструктура області. Так, за інформацією Кулеби, понад 5 тисяч родин залишились без житла. А близько 26 000 об’єктів інфраструктури були пошкоджені або зруйновані повністю.

"Наразі ми докладаємо максимум зусиль, аби, по-перше, підвищити рівень життя громадян Київської області, по-друге, забезпечити в правовому полі визнання військових злочинів проти українського народу", - зазначив очільник Київщини.

Він додав, що "надважливо, аби міжнародні медіа висвітлювали правдиву історію російсько-української війни і безпосередньо військових дій на Київщині". 

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії на Дніпропетровщині загинула 21 людина. РФ випустила по території області близько 160 ракет.

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