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Миколаївський десантник з "Ігли" збив російський штурмовик

Зенітник, який ліквідував Су-25, прийшов до українського війська під час мобілізації добровольцем.

Миколаївський десантник з "Ігли" збив російський штурмовик
Фото: mil.gov.ua

Підрозділ протиповітряної оборони 79-ої окремої десантно-штурмової бригади знищив іще одну ворожу повітряну ціль.

Про це повідомили в командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Сьогодні, 24 червня, на одному з напрямків, військовослужбовцем підрозділу протиповітряної оборони 79 окрема десантно-штурмова бригада Миколаїв ДШВ ЗС України був успішно збитий російський штурмовик Су-25 "Грач"", - йдеться в повідомленні командування.

Штурмовик збили з ПЗРК "Ігла".

В ДШВ зазначили - зенітник, який ліквідував Су-25, прийшов до українського війська під час мобілізації добровольцем.

Нагадаємо, десантники і артилеристи Львівської 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України, яка виконує бойові завдання на Сході, вчора збили ворожий розвідувально-ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор", знищили два БТРи і дві БМД окупантів.

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