Епіфаній просить уряд передати ПЦУ церкву в Києво-Печерській лаврі

Голова ПЦУ звернувся до Шмигаля з відкритим листом.

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням передати ПЦУ для богослужінь один із храмів на території Києво-Печерської лаври.

Про це йдеться у його відкритому листі до очільника уряду.

"Монополія монастиря Московського Патріархату на богослужіння в Лаврі категорично не сприймається більшістю православних в Україні та українським суспільством", - зазначає голова ПЦУ.

Епіфаній наголосив, що питання подолання такої монополії багаторазово порушувалося від середини 1990-х років, але безуспішно.

"Протягом 1990-х – початку 2000-х років монастир Московського Патріархату систематично через насильницькі дії та захоплення все нових і нових корпусів розширював свою присутність. Керівник монастиря Павло (Лебідь), використовуючи зв’язки у тодішньому державному керівництві, добивався подальшого «узаконення» таких дій", - зазначає митрополит.

Нагадаємо, 23 травня за підсумками засідання Священного синоду Епіфаній заявив, що проситиме в уряду передати в користування ПЦУ один із храмів Києво-Печерської лаври.

Для цього утворять релігійну організацію "Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра (чоловічий монастир) Української Православної Церкви (Православної Церкви України)". На засіданні синоду затвердили її статут і підпорядкували Епіфанію.